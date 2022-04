Marioepol is bijna volledig overgenomen door de Russen, maar in de Azovstal-staalfabriek duiken nog steeds heel wat Oekraïeners. Hierboven ziet u hoe vrouwen en kinderen er nu al wekenlang leven.

Op onderstaande beelden uit Marioepol is te zien hoe doden werden opgehaald door mannen in witte pakken, die ze achter in voertuigen legden waarop de letter ‘Z’ stond. Het is onduidelijk waar de lichamen naartoe zijn gebracht. Volgens de burgemeester van Marioepol hebben de Russen duizenden lijken in massagraven op twintig kilometer van de stad gedumpt.