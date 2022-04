Rusland over gezonken Moskva: ‘Een dode en 27 vermisten’

Rusland heeft voor het eerst gecommuniceerd over de slachtoffers bij het zinken van de Moskva, het Russische vlaggenschip op de Zwarte Zee. Slechts één bemanningslid zou overleden zijn, 27 anderen zijn nog vermist. Althans dat beweert Rusland.

De Russische kruiser Moskva ligt al meer dan een week op de bodem van de Zwarte Zee, maar de Russische autoriteiten kwamen pas vrijdagavond met informatie over de slachtoffers. Slechts één dode, 27 bemanningsleden zijn nog vermist, aldus de mededeling van het Russische ministerie van Defensie. De andere 396 opvarenden werden gered.

De Russische autoriteiten stonden onder druk om informatie vrij te geven, nadat families van vermiste bemanningsleden in Russische media antwoorden eisten, maar het is twijfelachtig of de informatie wel compleet is. Het is niet ondenkbaar dat het werkelijke aantal slachtoffers veel hoger ligt. Volgens de onafhankelijke nieuws­site Meduza zouden minstens 37 bemanningsleden het niet hebben overleefd, en nog eens honderden anderen gewond zijn geraakt. Er zou in totaal ongeveer 500 man aan boord zijn geweest.

In een eerste bericht na het incident beweerde Rusland overigens nog dat alle bemanningsleden in veiligheid waren gebracht. De doofpotoperatie doet denken aan het ­incident met de Koersk, de duikboot waarop 118 opvarenden het leven lieten in 2000. Dat was een smet op het blazoen van de toen nog jonge president Poetin.

Ook over de oorzaak van het zinken van het paradepaardje van de Russische vloot probeert Rusland een rookgordijn op te trekken. Volgens de Russische versie van de feiten zonk het schip tijdens sleepwerken ‘in stormachtig weer’, nadat een brand was uitgebroken aan boord door een explosie van munitie op het schip. Oekraïne beweert dan weer dat het schip tot zinken werd gebracht via raketaanvallen, en dat werd bevestigd door het Pentagon.