Een Franse oorlogspresident

Twee maanden geleden rolden de Russische tanks Oekraïne binnen. De oorlog is ontaard in een ­operatie van totale vernietiging tegen een natie en haar bevolking. Die wordt gestraft, omdat ze naar Europa streefde. Toch maakt zondag een kandidate, van wie elke kiezer weet dat Vladimir Poetin haar bij een overwinning als eerste zal feliciteren, ernstig kans om president van Frankrijk te worden. Daarna zal Viktor Orban haar bellen. De autoritaire allures van het illiberalisme verbinden hen. Maar dat niet alleen. Marine Le Pen belooft de Fransen om de ­Europese Unie te ontmantelen. Al een decennium praten we over de crisis van de democratie in Europa. Zondag in Frankrijk staan we dicht bij de apotheose.