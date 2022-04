Nederland gaat zwaarste geschut van landmacht aan Oekraïne leveren

Nederlandse plannen om pantserhouwitsers leveren aan Oekraïne zijn bijna rond. Houwitsers zijn pantservoertuigen met een stuk artillerie erop. Ze gelden als het zwaarste geschut van de Nederlandse landmacht.

Met pantserhouwitsers kunnen doelen op veertig tot vijftig kilometer afstand getroffen worden. Eerder deze week kondigde de Nederlandse regering al aan zwaarder materieel te gaan leveren. Oekraïne vroeg daarop specifiek naar de pantserhouwitsers. Voor de levering overlegt Nederland met Duitsland. Die gesprekken zijn bijna rond, zegt de Nederlandse minister van Defensie Kajsa Ollongren.

‘Dit is noodzakelijk’, zei premier Mark Rutte tijdens de wekelijkse persconferentie. ‘Oekraïne is een strijd van leven op dood aan het voeren. Dit gaat ook over de toekomst van dit deel van de wereld en onze gezamenlijke veiligheid.’

Training nodig

Ollongren wilde nog niet zeggen om hoeveel pantserhouwitsers het gaat, maar had het over ‘een beperkt aantal’. Ze wijst erop dat het om een geavanceerd wapensysteem gaat dat niet zomaar ingezet kan worden. Daarvoor is eerst training nodig.

Het is nog niet duidelijk wat de taakverdeling wordt tussen Duitsland en Nederland. Zo zou Nederland het materieel kunnen leveren en Duitsland bijvoorbeeld de training op zich nemen. Ook daarover wordt nog gesproken, zei Ollongren. In totaal heeft Nederland 54 pantserhouwitsers, waarvan ongeveer de helft in gebruik is.