Duizenden betogers voor meer koopkracht in Antwerpen

In Antwerpen zijn duizenden betogers door de binnenstad gestapt om meer koopkracht te vragen. Volgens de organisatoren waren er tussen de 7.000 en 10.000 aanwezigen, de politie houdt het op 5.000. De actie werd georganiseerd door de vakbonden ABVV, ACV en ACLVB.

De vakbonden stellen dat de facturen van de gemiddelde werkende Belg steeds hoger worden, vooral door de sterk stijgende energie- en brandstofprijzen, de lonen achterblijven en de overheidsmaatregelen om de koopkracht te versterken onvoldoende zijn. Ze vragen alle regeringen en werkgeversorganisaties om meer te doen.

‘Je hoort de mensen over bijna niets anders meer spreken dan over hun facturen’, zegt Antwerps ABVV-voorzitter Bruno Verlaeckt. ‘De maanden zijn te lang en de loonbrief is te kort. Het wordt echt problematisch. Gelukkig hebben we nog het indexsysteem in ons land dat ons een beetje beschermt, maar dat is duidelijk onvoldoende. Daarom komen we vandaag op straat, om over hogere lonen te spreken.’

Loonnormwet

De bonden vragen onder meer om de tijdelijke overheidsmaatregelen tegen de hoge energieprijzen structureel te maken - ‘dus ook tijdens de zomer’. Ze vragen ook om de loonnormwet van 1996 aan te passen. Zo kan worden onderhandeld over sneller stijgende lonen dan in onze buurlanden. ‘Bedrijven maken in ons land veel grotere winsten dan in de ons omringende landen en de ceo’s van de belangrijkste bedrijven hebben maar liefst gemiddeld 14 procent loonsverhoging gekregen’, stelt Verlaeckt. ‘Als onze mensen het dan met 0,4 procent moeten doen, leidt dat tot sociale onrust.’

Kersvers PVDA-voorzitter Raoul Hedebauw sprak dan weer de betogers toe vanop een podium langs het parcours. ‘Als je hoort dat de Belgische beursgenoteerde bedrijven vorig jaar 21 miljard euro winst hebben gemaakt, kan je niet tegen de werknemers zeggen dat ze geen loonsverhoging mogen hebben’, vindt hij. ‘Wij vinden ook dat er een prijsblokkering moet komen van brandstof. Er zijn drastische maatregelen nodig om het leven betaalbaar te houden.’

Ook elders in het land betoogden de vakbonden voor hogere lonen. Dat zorgde voor hinder bij openbaar vervoersmaatschappijen De Lijn, MIVB en TEC.