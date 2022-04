Oproep | Krijgt u de eindjes nog aan elkaar geknoopt?

Heel wat mensen hebben een loon waar ze tot voor kort goed mee toekwamen. Maar door de sterk stijgende energie-, brandstof- en voedselprijzen of verbouwingswerken die plots ontsporen, kunnen ze bepaalde dingen niet meer doen: geen vakantie, etentjes, tandartsbezoek. Ervaart u ook dat u moet beknibbelen op de leuke dingen in het leven of zelfs op noodzakelijke uitgaven? Slaagt u er niet meer in om te sparen? Ligt u ’s nachts wakker van uw financiële situatie? En wil u daarover getuigen in de krant? Mail naar binnenland@standaard.be.