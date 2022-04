Podcasttips | Incels, of hoe eenzaamheid online tot radicalisering leidt

De een werd een datingcoach voor jongeren met autisme, de ander werd een gefrustreerde vrijgezel die uiteindelijk elf mensen vermoordde. Boys like me is het ontluisterende verhaal van twee ex-klasgenoten. NRC herdenkt Pim Fortuyn en Het Nieuwsblad imponeert met nieuwe afleveringen van De stemmen van assisen.

Vrijdag legde klimaatactivist Wouter Mouton in DS Vandaagnog uit wat hem bezielde om aan de finish van de Ronde van Vlaanderen door het beeld te lopen met zijn T-shirt ‘climate justice now’. Maandag, op de bekerfinale tussen AA Gent en RSC Anderlecht, sloeg hij opnieuw toe. De man ketende zich vast aan het doel van Anderlecht-keeper Hendrik Van Crombrugge.

Wie is Wouter Mouton? En waarom gaat hij zover om zijn boodschap uit te dragen? Je hoort het in DS Vandaag.

Moet Brussel een spuitruimte inrichten? Een officiële verbruikersruimte voor drugsverslaafden roept weerstand op bij buurtbewoners en de lokale N-VA-afdeling. Het concept blijft erg omstreden, maar kadert binnen zogenaamde ‘harm reduction voorzieningen’. Wat is dat? En werkt het? Journalisten Heleen Debeuckelaere en Matthias Verbergt maken de balans op in onze debatpodcast Groot gelijk.

Ondertussen verscheen ook nog een aantal liveopnames vanop het DS Podcastfestival. Alex Agnew en Andries Beckers spraken twee uur met Lieven Scheire. Guinevere Claeys kreeg dan weer bezoek van Wouter Deprez. Of luister je liever naar de druk bijgewoonde liveopname van De volksjury? Nieuwsblad-hoofdredactrice Liesbeth Van Impe beantwoordde op haar beurt samen met Jeroen Roppe een uur lang vragen van luisteraars en het publiek.

1. Twee klasgenoten, twee totaal verschillende levenspaden

Een maand geleden waarschuwden de Amerikaanse geheime diensten voor de dreiging van incels. Dat zijn ‘involuntary celibates’, onvrijwillige vrijgezellen. Het gaat om mannen die geen partner vinden en daar zo bitter over zijn dat ze zichzelf een negatieve identiteit aanmeten. In extreme gevallen uit zich dat in een geloof dat vrouwen manipulatief zijn en hen ‘beroven’ van hun recht op seks. ‘Vrouwenhaat, en het gendergerelateerde geweld dat ermee gepaard gaat, vereist aandacht van iedereen die begaan is met veiligheid’, stellen de veiligheidsdiensten in hun rapport.

De voorbije tien jaar vonden verschillende moordpartijen plaats door jonge mannen die zich al dan niet expliciet als incel identificeren. Experts vragen zich hardop af of je van terreur kunt spreken. 23 april 2018 vormt het voorlopige dieptepunt. Toen reed een 25-jarige Canadees met een bestelwagen bewust in op een massa voetgangers. Elf mensen kwamen om.

De naam van de dader deed een belletje rinkelen bij Evan Mead. Het ging om een klasgenoot uit zijn middelbare school. Beide mannen leven met autisme en kregen als puber dezelfde begeleiding. Maar terwijl Mead een positieve draai aan zijn diagnose had gegeven, was zijn oud-klasgenoot klaarblijkelijk neergedaald in een spiraal van donkere gedachten en geweld. Hoe kunnen twee mannen uit een vergelijkbare situatie zich zo verschillend ontwikkelen, vraagt het vijfdelige Boys like mezich af.

Samen met documentairemaker Ellen Chloë Bateman belicht Evan Mead de donkere wereld van de incels. Het duo legt daarbij een grote gevoeligheid aan de dag. In de eerste aflevering nemen de makers ruim de tijd om hun betrokkenheid duidelijk te maken en de context van autisme scherp te stellen. Zo laten ze geen ruimte voor sensatie of stigmatisering. In eigen land oogsten ze al veel lof met die aanpak.

2. Pim, de man achter een politiek martelaar

Op 6 mei werd de Nederlandse politicus Pim Fortuyn exact twintig jaar geleden vermoord. NRC blikt onder leiding van chef politiek Guus Valk terug op zijn leven en erfenis. Valk was op het moment van de moord net begonnen op de Haagse redactie van de Nederlandse krant. De aanslag betekende zijn journalistieke coming-of-age. In de vorm van een zesdelige podcastreeks krijgt hij nu de kans om uit te zoomen op de gebeurtenissen die hemzelf en zijn land hebben gevormd.

In de eerste aflevering keert Valk terug naar de jeugd van Fortuyn. Vrienden en familie schetsen een beeld van een haantje-de-voorste, een man die graag gezien wilde worden en worstelde met eenzaamheid. ‘Hij was ook niet bepaald relatiemateriaal’, beschrijft een vriendin hem. De geliefde politicus stond bij intimi bekend als een ongelooflijke lastpak, maar wel eentje die je altijd met een stuk appeltaart zal ontvangen.

De zucht naar erkenning en zijn onvoorspelbare aard verklaren allicht ook hoe een docent marxistische sociologie uiteindelijk naar de rechterkant van het politieke spectrum verhuisde. Fortuyns boek De verweesde samenleving wordt al even aangehaald, maar zijn politieke ontwikkeling komt allicht later nog ruimschoots aan bod. Morgen, bijvoorbeeld, wanneer de tweede aflevering verschijnt.

3. De stemmen van assisen steken nog een tandje bij

Het Nieuwsblad heeft met De stemmen van assiseneen vaste stek veroverd aan het Vlaamse true crime-firmament. Misdaadverslaggevers Pieter Huyberechts, Marc Klifman en Cedric Lagast doen al twee jaar spraakmakende moordzaken uit de doeken bij de start van het assisenproces. De voorbije weken staken de journalisten nog een tandje bij. Huyberechts deed dat met vier afleveringen over de Reuzegomzaak en Lagast met de vijfdelige reeks De stem van de moordenaar.

Pieter Huyberechts bijt zich al sinds de dood van student Sanda Dia in 2018 vast in de omstandigheden van zijn overlijden. Hij schreef er ook een goed ontvangen boek over. Vrijdag start het langverwachte proces en daarom gidst Huyberechts je nu al doorheen zijn lijvige dossier. Zelfs wie de talloze artikelen over Reuzegom al las, zal met open mond luisteren.

In De stem van de moordenaarwaagt Cedric Lagast zich aan een typische true crime-formule: een afgesloten zaak laat nabestaanden met meer vragen dan antwoorden achter. Lindsay Reygaerts krijgt op een woensdagavond in 2019 een vreemde man aan de lijn, wanneer ze haar moeder tracht te bellen. Later blijkt dat haar ouders op dat moment vermoord werden. Had ze de moordenaar aan de lijn?

De premisse spreekt uiteraard tot de verbeelding. Lindsay kluistert je aan je koptelefoon wanneer ze haar verhaal doet. Hetzelfde kan ik helaas niet zeggen over de voice-over van Lagast. De pompeuze vertelstijl neigt naar het karikaturale, al kan je ook zeggen dat dit bij het genre hoort. Enfin, les goûts et les couleurs* … Wat ons meteen bij de Franse taal brengt: een aantal Franse getuigenissen blijft onvertaald. Ze zijn summier, maar het is vervelend voor wie de taal niet machtig is. De makers hadden dit gemakkelijk kunnen oplossen door ze kort te parafraseren in het Nederlands.

*Om het goede voorbeeld te geven: over smaken en kleuren (valt niet te twisten).

