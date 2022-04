Wie was Sanda Dia?

Vandaag is het proces rond de dood van student Sanda Dia gestart. 18 leden van studentenclub Reuzegom staan terecht. Onze collega’s van Het Nieuwsblad maakten daarover een reeks van vier afleveringen in hun podcast De Stemmen van Assisen.





Nieuwsblad-journalist Pieter Huyberechts beet zich vast in het dossier, schreef er een boek over en interviewde tal van betrokkenen. De familie en vrienden van Sanda, maar ook enkele Reuzegommers die de omerta doorbreken. Zij doen allemaal hun verhaal in deze vierdelige special van De stemmen van assisen. Aflevering 1 zoomt in op Sanda Dia zelf. Wat voor een jongeman was hij? Hoe zag zijn leven eruit vóór hij bij Reuzegom terechtkwam? De komende afleveringen gaan over Reuzegom, de doop zelf en de doofpotoperatie.

De eerste aflevering krijgt u hier te horen, de andere drie hoort u in onze podcastapp of via alle andere podcastkanalen.

