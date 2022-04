Coens krijgt mandaat om voorzittersverkiezingen CD&V te organiseren

Na een woelige avond heeft de partijraad van CD&V partijvoorzitter Joachim Coens het mandaat gegeven om het reglement voor de voorzittersverkiezingen zelf voor te bereiden. Wanneer die plaatsvinden, wordt beslist op de volgende partijraad.

Naast Oekraïne, de arbeidsmarkt, de branding van de partij, de gezinsdag en jaarplanning, stond de discussie over het felbetwiste voorzitterschap op de agenda van de CD&V-partijraad die gisteren plaatsvond (DS 21 april). Daar is beslist dat de partij op zoek gaat naar een consensuskandidaat. ‘Er wordt gewerkt om tot een gedragen kandidaat voor het voorzitterschap te komen’, klinkt het.

‘We moeten samen kijken hoe we 2024 het best aanpakken. Een nieuwe strijd zou ons geen goed doen’, verklaarde huidig partijvoorzitter Joachim Coens eerder in De Zondag. Hij probeert al langer om de gemoederen te bedaren, nadat er interne hoogspanning was ontstaan in de partij. Al weken is er speculatie over de voorzittersfunctie van Coens, waarbij onder anderen staatssecretaris Sammy Mahdi naar voren geschoven wordt als mogelijke opvolger.

Geen journalisten op partijcongres

‘Onze eerste zorg is nu om terug rust en vertrouwen te brengen onder onze mensen’, zei Coens. ‘CD&V betreurt de heisa die losgebarsten is over onze partij.’ Op het &NU-congres dat de partij zaterdag organiseert, en dat in de volksmond het Boostercongres heet, zijn geen journalisten welkom.

De voorzittersverkiezingen waren gepland voor december, maar binnen de partij gaan er steeds meer stemmen op om die te vervroegen. Het reglement van de verkiezingen zal besproken worden op een volgende partijraad, die zich ook zal beraden over de timing van de verkiezingen.