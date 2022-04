De Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern werd donderdag op een bijzondere manier ontvangen in Tokio, Japan. Het welkomstcomité bestond uit twee levensgrote kiwi’s, die zachtjes meewiegden op ietwat droevige kamermuziek. De poppen waren voor alle duidelijkheid geen officieel initiatief van de plaatselijke regering, maar wel van Zespri, het bekende Nieuw-Zeelandse kiwimerk.

Ardern kon de bizarre show best smaken, en onthulde nadien dat haar grootouders zelf nog kiwi’s verbouwden. ‘Dit is letterlijk het fruit van de Kiwi’s’, verwees de premier volgens nieuwssite Stuff naar de bijnaam van de Nieuw-Zeelanders. Zespri, dat een monopolie heeft over de export van kiwi’s uit het land, organiseerde het evenement voor de start van het Japanse kiwiseizoen. Japan importeert jaarlijks zo’n 550 miljoen euro aan kiwi’s en is daarmee een belangrijke afnemer.

De mascottes staan bekend als de ‘Kiwi brothers’. Ardern ging tijdens haar bezoek aan Japan in 2019 al eens met hen op de foto. ‘Ik word zo blij van de foto, hij hangt nog steeds op in mijn kantoor’, zei Ardern.