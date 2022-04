Man (41) schuldig bevonden aan moord op 6-jarige jongen in 1994 in Verenigd Koninkrijk

In een rechtbank in Londen is donderdagmiddag een man schuldig bevonden aan de moord op de 6-jarige jongen Rikki Neave, ruim 27 jaar geleden. Het gaat om de 41-jarige James Watson, die 13 was toen de jongen vermoord is, meldt de BBC.

De strafmaat wordt later bepaald.

De jongen verdween op 28 november 1994. De volgende dag werd zijn lichaam gevonden in bossen in de buurt van zijn ouderlijk huis in Peterborough. Hij was gewurgd en zijn naakte lichaam was in een stervorm gelegd door zijn moordenaar.

Watson is de tweede persoon die terechtstond voor de moord. In 1996 moest de moeder van Rikki, Ruth Neave, terechtstaan, maar zij werd vrijgesproken door een jury. Het proces tegen Watson duurde elf weken.

Rochelle Neave, de zus van het slachtoffer, noemde het vonnis een ‘overwinning’. Haar familie was altijd blijven pleiten voor gerechtigheid. ‘Hij dacht dat hij er al jaren mee weg kwam en dacht dat we het achter ons zouden laten. Dat deden we niet.’

Het onderzoek naar de moord werd in 2015 opnieuw geopend. Toen de kleren van het slachtoffer onderzocht werden, bleek er een DNA-match te zijn met Watson.

‘Morbide fantasie’

Watson beweerde dat hij Rikki had opgetild om hem te helpen over een hek te kijken, maar de politie vond televisiebeelden waaruit blijkt dat er op dat moment geen hek was. Watson zou het slachtoffer gewurgd hebben met een wurgband of een kraag om een ‘morbide fantasie’ te vervullen die hij drie dagen daarvoor aan zijn moeder had verteld.

Terwijl hij op borg vrij was na zijn arrestatie in 2016, verliet Watson het Verenigd Koninkrijk in een camper via de veerhaven van Dover. Hij contacteerde zijn zus vanuit Frankrijk en verklaarde aan haar dat ‘hij een grote fout had gemaakt’. Watson werd uiteindelijk opnieuw opgepakt in de buurt van de Britse ambassade in Lissabon.