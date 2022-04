Na negen seizoenen in het profpeloton, stapte Zico Waeytens (30) ruim twee jaar geleden verbitterd uit de wielersport. Nu staat hij op het punt zijn debuut te maken als bokser, nadat zijn eerste gevecht twee keer is uitgesteld vanwege corona. ‘Mijn emotie is mijn motor. Ik ben bereid om heel diep te gaan.’