Pogacar terug naar Slovenië wegens overlijden in familie

Tadej Pogacar, een van de favorieten voor Luik-Bastenaken-Luik, is donderdagochtend samen met zijn verloofde Urska Zigart naar thuisland Slovenië gevlogen, omdat Zigarts moeder is overleden. In principe zou Pogacar zondag wel starten in Luik-Bastenaken-Luik.

Tadej Pogacar (23) en Urska Zigart (25) reden woensdag nog allebei de Waalse Pijl en hadden ook Luik-Bastenaken-Luik op het programma staan. Pogacar, de winnaar van vorig jaar, is er topfavoriet, Zigart is knecht bij Team BikeExchange.

Maar door het onverwachte overlijden van haar moeder werd de koers plots bijzaak voor Zigart, die donderdagochtend in allerijl naar Slovenië vloog. ‘Het leven is soms niet fair’, laat ze weten op Instagram. ‘Het is met grote droefenis en zwaar hart dat ik vandaag dit nieuws met jullie deel: mijn moeder was mijn beste vriendin en de belangrijkste persoon in mijn leven. Dit is een zeer moeilijke tijd voor mij en mijn familie en we vragen iedereen vriendelijk onze privacy te respecteren. Dank u voor alle berichten en steun.’

Geen verkenning

Pogacar zal vrijdag niet aan de parcoursverkenning van het team deelnemen, maar het is de bedoeling dat hij zaterdag terugkeert naar België om zondag te starten in Luik-Bastenaken-Luik. Zigart blijft in Slovenië. Het zou geen verrassing zijn mocht Pogacar alsnog in Slovenië blijven om zijn verloofde bij te staan.