Nationale staking verstoort openbaar vervoer grondig

Door een nationale vakbondsactie vrijdag, zullen in Vlaanderen vier op de tien ritten niet rijden. Vooral in Antwerpen en Oost-Vlaanderen is de dienstverlening zwaar verstoord. In Brussel rijdt slechts één metrolijn en zijn de trams en bussen beperkt. Dat meldt MIVB.

In Oost-Vlaanderen en Antwerpen zal slechts 55 procent van de ritten doorgaan. In Vlaams-Brabant rijdt 60 procent van het vervoer. In West-Vlaanderen gaat het om 65 procent en in Limburg zullen zeven op de tien voertuigen rijden.

De storingen zijn het gevolg van een actie van de drie vakbonden ABVV, ACV en ACLVB. Zij protesteren vrijdag in Brussel voor de herziening van de loonnormwet van 1996. Ze pleiten voor hogere lonen nu de prijzen van energie, brandstoffen en voeding blijven stijgen. Naast de actie in Brussel aan de hoofdzetel van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) komen vakbondsleden ook samen om 9.30 uur op het Operaplein in Antwerpen en om 11.55 uur op het Gentse Kramersplein.

De meeste hinder zal zich voordoen in en rond de steden Gent en Antwerpen. Ook de impact op de Kusttram zal groot zijn, ongeveer 35 procent van alle ritten rijdt. ‘De Lijn betreurt ten zeerste de hinder en het ongemak die deze vakbondsactie met zich meebrengt voor de reizigers’, klinkt het. Reizigers kunnen controleren of de bus of tram vrijdag rijdt op de site via delijn.be/alternatievedienstverlening. Hinder ten gevolge van de actie zal niet zichtbaar zijn in de routeplanner en op de haltepagina’s.

Slechts één metrolijn in dienst bij de MIVB

In de hoofdstad is enkel metrolijn 1 is in dienst, meldt de Brusselse openbaarvervoermaatschappij MIVB via Twitter. De andere metrolijnen rijden vrijdag niet.

De MIVB waarschuwde op voorhand voor zeer sterke hinder voor het bus-, tram- en metroverkeer en riep de reizigers op indien mogelijk een alternatief te voorzien. De situatie om 6.30 uur toont alvast aan dat er heel wat hinder is. Zo rijdt van de vier metrolijnen enkel lijn 1. De trams rijden alleen op de lijnen 3, 4, 7, 8, 9, 51, 82 en 92. ‘De andere metro- en tramlijnen rijden niet vandaag.’

Op het busnet zijn de lijnen 12, 34, 53, 59, 65, 71, 87 (verlengd tot Zwarte Vijvers), 88 en 95 in dienst. Vrijdagavond zullen er geen bussen van nachtnet Noctis rijden.