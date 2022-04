Vrouwen kunnen in Nederland met ‘abortusbuddy’ naar abortuskliniek

Vrouwen die in Nederland een abortuskliniek willen binnenstappen, worden soms lastiggevallen of geïntimideerd door antiabortusdemonstranten. Via de Stichting Samen naar de Kliniek kunnen ze een ‘abortusbuddy’ inschakelen, iemand met wie ze samen naar de kliniek kunnen gaan. Utrecht is de derde stad die meedoet aan het initiatief.

Het ‘abortusbuddy’-initiatief bestaat nog maar enkele jaren, toch is het project van de Stichting Samen naar de Kliniek vandaag al actief in verschillende Nederlandse steden. Na Den Haag en Rotterdam wordt Utrecht de derde stad waar de Stichting haar vleugels uitstrekt. ‘Via een online formulier kunnen we iemand matchen met een van onze vrijwilligers, die samen met je meegaat naar de abortuskliniek’, vertelt Emma Bakels, zelf een abortusbuddy en secretaris van de Stichting. ‘Op onze website vul je wat persoonlijke gegevens in en geef je ook aan wanneer je afspraak valt. Daarna kijken we wie we kunnen inschakelen voor dat moment.’

Het buddyproject werd in 2019 in het leven geroepen, toen nog onder de naam van De Bovengrondse, omdat de oprichters merkten dat de antiabortusbeweging een te sterke weerklank kreeg in Nederland. ‘We zagen dat er aan verschillende abortusklinieken in Nederland steeds meer demonstranten kwamen opdagen die vrouwen lastigvielen op weg naar de kliniek.’

Op zulke momenten kan het er soms hard aan toe gaan, vertelt Bakels. ‘Het is erg intimiderend als andere mensen bijvoorbeeld tegen je roepen dat je een moordenaar bent. De buddy’s kunnen dan fungeren als bliksemafleiders voor de demonstranten. Het enige waar de vrouw dan aan hoeft te denken, is om naar de kliniek te stappen.’

Bakels benadrukt wel dat de abortusbuddy’s geen hulpverleners of psychologen zijn. ‘Onze vrijwilligers worden zorgvuldig geselecteerd en getraind om iemand zo goed mogelijk te begeleiden naar de kliniek.’ Ze helpen mensen niet om een keuze te maken over hun zwangerschap, dat is volgens haar de taak van andere organisaties. ‘We willen vooral dat mensen zich niet angstig voelen of geïntimideerd worden wanneer ze oog in oog staan met demonstranten op weg naar de kliniek.’

Opleiding door experts

Er zijn momenteel 13 steden in Nederland met abortusklinieken. Het is de ambitie van de organisatie om in elk van die steden een vrijwilligerspool te hebben. Utrecht was voor de organisatie de meest logische volgende stap. ‘De stad ligt vrij centraal tussen de andere steden waar we nu al opereren, waardoor we onze vrijwilligers nog sneller met iemand kunnen matchen.’

Aspirant-vrijwilligers kunnen zich tot en met zaterdag 30 april melden bij de organisatie. Toch kan niet zomaar iedereen buddy worden en aan de slag gaan. ‘We selecteren de buddy’s met een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Ze moeten binnen een straal van vijf kilometer van de kliniek wonen en flexibel inzetbaar zijn. We geven de trainingen ook niet zelf, maar faciliteren ze. De opleiding gebeurt altijd door experts, zoals die van het Nederlands Genootschap van Abortusartsen (NGvA).’

Bufferzones tegen betogers

Om demonstranten weg te houden bij abortusklinieken, hebben sommige steden in Nederland een bufferzone ingesteld. Op die manier willen Nederlandse steden voorkomen dat demonstranten te dicht bij de vrouwen komen.

Ook Utrecht heeft al zo’n bufferzone gecreëerd. ‘Toch zien we dat demonstranten de bufferzone vaak kunnen omzeilen door mensen aan de rand van die zone op te wachten, zoals aan het treinstation of een bepaalde bushalte. Het helpt dat ze niet meer aan de kliniek zelf mogen staan, maar je merkt wel dat ze zich verplaatsen naar strategische locaties.’