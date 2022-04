Trump-interview Piers Morgan leidt tot conflict

Journalist Piers Morgan onderwerpt Donald Trump aan een hard interview, waarna die boos opstapt. Of is het opgezet spel om de nieuwe rechtse zender TalkTV met een knal te lanceren?

Maandag krijgt het Verenigd Koninkrijk er een nieuwe, conservatieve tv-zender bij: TalkTV. Die zal de eerder gelanceerde en grotendeels geflopte nieuwszender ­­GB News beconcurreren. TalkTV maakt deel uit van het News Corp.-imperium van Rupert Murdoch, waartoe ook The Times en Fox News behoren. Hét gezicht van TalkTV wordt de omstreden Britse journalist Piers Morgan.

Een exclusief interview met Donald Trump is een gedroomde stunt om een conservatieve zender in de markt te zetten. Maar een clip van 30 seconden die op voorhand werd vrijgegeven, suggereert dat Morgan de ex-president stevig op de rooster legt. ‘Het waren eerlijke verkiezingen. U verloor’, zegt Morgan. Trump bijt hem toe dat hij ‘heel oneerlijk’ en een idioot is en vraagt om de camera uit te schakelen. De entourage van Trump heeft intussen laten weten dat het om een misleidende montage gaat. ‘Dit is een pathetische poging om president Trump te gebruiken om de carrière van een mislukte tv-presentator nieuw leven in te blazen’, zei een woordvoerder.

In zijn lange en bewogen carrière was de 57-jarige Morgan ooit (op 29-jarige leeftijd) hoofdredacteur van de Murdoch-krant News of the World en had hij van 2011 tot 2014 een praatprogramma op CNN. Hij moest in maart 2021 opstappen bij de Britse zender ITV nadat hij in zijn programma Good morning ­Britain de spot had gedreven met Meghan Markle. Enkele maanden later sloot hij een miljoenendeal met Murdoch om columns te schrijven voor The Sun en New York Post en een dagelijkse talkshow te maken voor het nieuwe TalkTV.

Piers Morgan was lang een supporter van Trump . Hij won in 2008 zelfs diens realityshow Celebrity apprentice. Maar na de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021 is hij de voormalige president afgevallen. Ook Murdoch heeft het naar verluidt gehad met Trump, al blijven de opinieshows op zijn Amerikaanse zender Fox News de man steunen.

De nieuwe show Piers Morgan uncensored zal vanaf maandag niet alleen op TalkTV te zien zijn maar ook op de streamingdienst Fox ­Nation in de VS en Sky News in Australië.