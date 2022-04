CD&V bepleit alternatieve oplossing voor strijd tegen kinderarbeid

Het parlement voert de druk op minister Petra De Sutter (Groen) op om de wantoestanden in de pakjesmarkt aan te pakken. Opvallend was dat De Sutter niet kon rekenen op de steun van CD&V.

‘De liberalen aarzelen’, zei Kamerlid Eva Platteau van de fractie Ecolo-Groen in het parlement over de nieuwe postwet waar minister Petra De Sutter (Groen) aan werkt. Een De Sutter die trouwens zei dat er ‘geen impasse was mits de regering al in oktober zich achter het idee van een aanpassing van de postwet had geschaard’. Een erg voluntaristische uitspraak van de minister van Post en Ambtenarenzaken. Opvallend was dat de liberalen (Open VLD en MR) niet tussenkwamen tijdens de vragensessie voor De Sutter. Een dag eerder had parlementslid Marianne Verhaert van Open VLD zich wel duidelijk uitgesproken tegen de plannen van De Sutter.

Een andere regeringspartij, met name CD&V, kwam wel tussen en wat opviel: CD&V sprak geen steun uit voor het project van De Sutter. Parlementslid Lanjri Nahima pleitte in haar tussenkomst wel om de ‘ketenaansprakelijkheid’ in te voeren. Dat houdt in dat wie met onderaannemers werkt verantwoordelijk blijft voor hen. Dat principe bestaat in de bouw, maar niet in de Belgische pakjesmarkt. In Duitsland bijvoorbeeld is die aansprakelijkheid voor het gedrag van de onderaannemers er wel in de pakjesmarkt.

Michael Freilich (N-VA) pleit al enige tijd voor het invoeren van de hoofdelijke aansprakelijkheid. Hij riep onder meer Open VLD op dit initiatief te steunen. Partijen als Open VLD en N-VA zeiden eerder al dat de nieuwe postwet een inperking van het ondernemerschap zou zijn. Uit de brede consultatie die De Sutter organiseerde voor haar voorontwerp van wet, bleek dat ook Unizo, de zelfstandige vleugel van CD&V, de plannen ziet als een aanval op zelfstandigen.

De Sutter zei dat in haar voorstel werken met onderaannemers mogelijk blijft. Alleen zou dit in volume beperkt worden. De Sutter zegt dat het zakenmodel zoals sommigen het nu toepassen, tot teveel misbruiken leidt. Ze wees er fijntjes op dat ze zelf niet bevoegd is om initiatieven inzake de arbeidsmarkt en tewerkstelling te nemen. Dat is het domein van PS-minister Dermagne. ‘Maar met de postwet heb ik wel een hefboom’, zei ze. De Sutter herhaalde dat ze haar plannen gaat voorleggen op een interkabinettenwerkgroep. Ze riep de voltallige regering op de plannen te steunen en wees erop dat in oktober de regering zich geëngageerd had om de postwet te laten bijsturen.

Geen woorden maar daden

De PS zei bij monde van Jean-Marc Delizée dat het tijd wordt voor actie. ‘Geen woorden meer maar daden’, zei hij tegen De Sutter. En ook Maria Vindevoghel van de Pvda was zichtbaar ongeduldig. Dat was trouwens de rode draad in de tussenkomsten: de kwestie van getuigenissen van kinderarbeid bij PostNL stelt het debat over de wantoestanden in de pakjesmarkt op scherp. Verschillende parlementsleden, onder wie ook Vindevoghel, geloven niet dat met controles alleen het probleem kan aangepakt worden. Ook Platteau (Ecolo-Groen) zei dat de kwestie bij de wortel moest aangepakt worden.

Vindevoghel wil dat de activiteiten van PostNL onmiddellijk van overheidswege stopgezet worden waarbij het personeel zou worden doorbetaald. Ze wees erop dat het nu al de derde keer was in een periode van zes maanden dat de excessen in de pakjesmarkt tot parlementaire tussenkomsten leidden. Freilich (N-VA) verweet De Sutter dan weer ‘een lidkaart van de Pvda’ aangeboden te hebben gekregen.