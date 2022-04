Musk heeft financiering bod op Twitter rond

Elon Musk zou de finan­ciering voor een bod op Twitter rond hebben. Slechts een kleine helft van de 46 miljard dollar hoest hij zelf op.

De gifpil die het management van Twitter vorige week tegen de vijandige overnamepoging van Elon Musk inzette, schrikt de Zuid-Afrikaanse ondernemer niet af. Hij zet door en liet in een mededeling weten hoe hij het bod – dat op 46 miljard dollar geraamd wordt – wil financieren.

Hij heeft een deal met enkele zakenbanken, waaronder Morgan Stanley, om 26 miljard van de 46 miljard dollar met leningen te dekken. Morgan Stanley wordt bij die kredietverlening bijgestaan door heel wat andere grote banken, waaronder Bank of America, Barclays, BNP Paribas en Société Générale. Musk zelf zou 21 miljard dollar financieren. Daarvoor moet hij wellicht een deel van zijn Tesla-aandelen verkopen of in onderpand geven. Volgens schattingen beschikt hij maar over zo’n 3 miljard dollar aan cash.

Nog geen officieel bod

Musk hoeft niet te vrezen dat een verkoop van Tesla-aandelen tot een daling van de beurskoers leidt. Het aandeel steeg donderdag met 8 procent na uitstekende kwartaalcijfers. Tesla kampt veel minder dan andere autobouwers met tekorten aan onderdelen, waardoor de omzet en winst beter waren dan verwacht.

Dankzij de uitstekende kwartaalcijfers haalt Musk bovendien de winstdoelstellingen, waardoor hij voor miljarden Teslaopties verwerft. Zo ontvangt hij opnieuw goedkoop Tesla-aandelen. De beursstijging leidt er eveneens toe dat Musk minder aandelen Tesla moet verkopen of in onderpand moet geven om 21 miljard dollar op te halen.

Een officieel bod op Twitter is er nog niet. Musk zal naar alle waarschijnlijkheid met een tenderbod komen, waarbij hij rechtstreeks aandelen van Twitter koopt, zonder de raad van bestuur in te lichten. Als hij – samen met bevriende aandeelhouders – de meerderheid van de aandelen verwerft, heeft hij de macht in handen en kan hij een nieuwe Musk-gezinde raad van bestuur en ceo aanstellen en beslissen dat het aandeel van de beurs gehaald moet worden. Zo’n bevriende aandeelhouder is Jack Dorsey. De voormalige ceo van Twitter tweette dat hij de overname van Musk steunt en dat de huidige raad van bestuur een probleem vormt voor het bedrijf, omdat die geen duidelijke keuzes maakt.