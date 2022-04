Er komen 43 nieuwe trajectcontroles langs gewestwegen in Vlaanderen, zo heeft Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters aangekondigd. De installaties komen er in samenspraak met de lokale besturen die hiervoor een aanvraag indienden.

De trajectcontroles werden lange tijd geplaagd door een gebrekkige samenwerking met de federale politie. Zowat twee jaar lang kon de hardware van nieuwe controles niet worden uitgelezen door de software van de politie, waardoor er geen boetes werden uitgeschreven met nieuwe trajectcontroles. Dat is intussen opgelost. De controles worden nu door het federale niveau geactiveerd volgens het principe first in, first out, is te horen bij het kabinet-Peeters.

De minister installeert 43 nieuwe trajectcontroles, 8 nieuwe roodlichtcamera’s en 6 nieuwe snelheidscamera’s langs de gewestwegen. De installatie start nog in 2022 en moet ten laatste in 2023 afgerond zijn. Peeters trekt hiervoor in totaal 6,7 miljoen euro uit.

Klik op een provincie om de nieuwe trajectcontroles te zien

Hoogstraten Bredaseweg/Voort

Strijbeekseweg Kalmthout Putsesteenweg

Wuustwezelsteenweg

Ham · Heppensesteenweg Hasselt · Luikersteenweg Heers · Bovelingenstraat Riemst Burgemeester Marresbaan

Maastrichtersteenweg Sint-Truiden · Luikersteenweg Tongeren Baversstraat

Elderenstraat

Hasselstesteenweg

Hoeise Kassei Wellen · Veerstraat

Denderleeuw · Steenweg Gavere · Hundelgemsesteenweg Melle · Heusdenbaan Oudenaarde · Edelareberg Oosterzele Lange Munte

Stationsstraat Wortegem-Petegem Oudenaarseweg

Kortrijkstraat

Anzegem Bevrijdingslaan

Peter Benoitstraat

Statiestraat Avelgem · Oudenaardsesteenweg Koksijde · Nieuwpoortkeiweg Oostkamp Kortrijkestraat

Proosdijstraat

Brugsestraat

‘Het effect van trajectcontroles op de verkeersveiligheid is bewezen’, zegt minister Peeters. ‘Ter hoogte van trajectcontroles daalt het aantal snelheidsovertredingen met zo’n 78 procent. Onderzoek toont aan dat het aantal ongevallen ter hoogte van een trajectcontrole daalt met 15 tot zelfs 30 procent. Vooral op het vlak van ernstige ongevallen merken we dat effect, met een daling van meer dan 50 procent.’