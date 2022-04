Lijnbus rijdt peuter en grootmoeder op zebrapad aan: meisje zwaargewond

Een Lijnbus heeft in Tielt een meisje van anderhalf jaar en haar oma aangereden op een zebrapad. Dat meldt het parket. Het meisje is zwaargewond.

Het zware ongeval gebeurde rond 9.40 uur. Een Lijnbus reed in de Kortrijkstraat en wilde rechtsaf het Rameplein oprijden. Op dat ogenblik stonden een oma uit Ardooie samen met haar kleindochter te wachten aan het zebrapad. De Lijnbus draaide in, maar bij dat manoeuvre kwam het tot een aanrijding met het kleine meisje. De achterkant van de bus raakte het kindje dat ten val kwam.

Of het kindje op dat ogenblik de straat aan het oversteken was, is onduidelijk. De 58-jarige grootmoeder nam het kindje onmiddellijk bij zich en zocht hulp in het Alvo-warenhuis in de Kortrijkstraat, waar medewerkers zich meteen over haar ontfermden. Het meisje huilde en had ogenschijnlijk vooral verwondingen aan de benen opgelopen.

De hulpdiensten, waaronder een MUG-team, waren snel ter plaatse. Het meisje werd zwaargewond, maar bij bewustzijn, overgebracht naar het ziekenhuis in Tielt. Het parket van Brugge spreekt van levensgevaarlijke verwondingen. Ook de grootmoeder raakte bij het ongeval lichtgewond.

De chauffeur van de Lijnbus bleef ongedeerd, maar was wel erg onder de indruk. Door het ongeval was er een tijdlang verkeershinder in de omgeving van het Kruispunt van de Ramestraat en de Kortrijkstraat.