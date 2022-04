Ontslagronde bij VRT door transformatieplan - productie ‘Thuis’ wordt uitbesteed

De VRT-directie heeft vandaag haar transformatieplan voorgesteld, en dat bevat enkele grote ingrepen. Zo worden 116 werknemers ontslagen, 50 vertrekkers worden niet vervangen en de productie van de populaire soap Thuis zal worden uitbesteed.

VRT moet door de nieuwe beheersovereenkomst zo’n 25 miljoen euro besparen. Dat zal het doen door onder meer te besparen op het personeelsbestand. Het zal het met ‘ruim 200 mensen minder’ moeten stellen, zowat een tiende van het personeel, kondigt VRT aan op hun site. Zelf spreekt het over 50 ‘natuurlijke vertrekkers’ (mensen die op pensioen gaan of vertrekken worden niet vervangen) en zegt het 116 werknemers te moeten ontslaan. Onder meer door de automatisering van studio’s is het niet langer nodig om bepaalde jobs in stand te houden.

De transformatie moet tegen 2025 afgerond zijn, maar de directie wil het grootste deel van die inspanning volgend jaar al doen. ACV-vakbondsman Carlos Van Hoeymissen zegt aan Belga dat zo’n tachtig procent van de naakte ontslagen volgend jaar zullen vallen. ‘Hoe het definitieve plan er zal uitzien, zal uiteindelijk afhangen van de onderhandelingen met de vakbonden in de komende weken en maanden’, geeft de VRT mee.

Elders beter voor Thuis

Een andere opvallende maatregel is dat de productie van de soap Thuis wordt uitbesteed. De 70 betrokken personeelsleden daar zullen dus naar een ander bedrijf moeten overstappen. Het interne productiehuis daarentegen, zal hervormd worden. Wat ze doen moet ‘nauw aansluiten bij de opdracht van de VRT’.

Een andere hoeksteen van de plannen is ‘nauwer toezien op de uitgaven en inkomsten’. Daarmee bedoelt de directie dat ze contracten scherper willen gaan onderhandelen. ‘Eigen VRT-producten zullen beter worden vermarkt. Dat zou alles samen enkele miljoenen euro’s moeten opleveren’, zo leest het op de VRT-website.

Multimediale toekomst

Verder heeft het transformatieplan het over digitalisering. Met een budget van 16 miljoen euro wil de openbare omroep investeren in opleidingen om hun multimediale plannen te doen slagen. Het aast ook op ‘30 nieuwe digitale of multimediale profielen’.

Volgens de VRT-directie verzekert het plan de toekomst van de publieke omroep in Vlaanderen en Brussel. ‘Het plan is ingrijpend, maar enkel op die manier kan de VRT haar publieke opdracht ook in de toekomst waarmaken’, aldus Frederic Delaplace, ceo van de VRT.

‘Stank voor dank’

‘Vandaag ontvangt de VRT stank voor dank van de Vlaamse regering’, vindt Vlaams Parlementslid Katia Segers (Vooruit). ‘Tussen 2014 en 2025 werd het personeelsbestand van de VRT met 20% uitgedund. Dat terwijl het takenpakket steeds uitgebreider en complexer wordt.’ Ze hoopt op sereniteit in het sociaal overleg.

Volgens Vlaams Parlementslid voor PVDA Jos D’Haese breekt de Vlaamse Regering met dit plan de belofte dat er geen naakte ontslagen zouden komen. Begin vorig jaar zei toenmalig VRT-voorzitter Luc Van den Brande nog dat ‘er geen naakte ontslagen kunnen vallen’ door de nieuwe koers die de openbare omroep wil varen.