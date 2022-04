Nooit stond uiterst rechts zo dicht bij het Élysée met Marine Le Pen

Marine Le Pen is komende zondag de uitdager van president Emmanuel Macron bij de tweede ronde van de Franse presidentsverkiezingen. Hoe liggen de kaarten voor haar uiterst rechtse Rassemblement National?





Macron staat op kop in de peilingen, maar Le Pen volgt hem op de voet. Ook tijdens het televisiedebat van woensdag kon geen van beide kandidaten een finale uppercut geven. Le Pen lijkt dichter dan ooit bij haar grote droom te staan. Maar wordt zondag echt haar jour de gloire?

