Gezocht: nieuw podcastplatform voor de Obama’s

Voormalig Amerikaans president Barack Obama en zijn vrouw Michelle zijn op zoek naar een nieuw platform voor hun podcasts. Higher Ground, het productiebedrijf van het echtpaar, had in 2019 een exclusiviteitsdeal afgesloten met Spotify. Dat contract loopt dit jaar af.

Persbureau Bloomberg meldt dat het productiebedrijf van de Obama’s gesprekken voert met verschillende partijen voor de verdeling van hun podcasts. Volgens ingewijden zit het bedrijf van Barack en Michelle Obama aan tafel met Audible, een dochteronderneming van Amazon die abonnementen voor luisterboeken en podcasts slijt. Ook zij werken met exclusiviteit. Zo verscheen net nog Climate of change, een podcast van Hollywoodactrice Cate Blanchett over de klimaatverandering die voorlopig nergens anders te vinden is.

De vraag is of de Obama’s akkoord zullen gaan met exclusiviteitsvoorwaarden. Volgens ingewijden zou dit een van de twistpunten zijn tussen Spotify en het voormalig presidentieel paar. Barack Obama maakte er samen met Bruce Springsteen de podcast Renegades: born in the USA, waarin ze hun levensvisies met elkaar deelden. In The Michelle Obama podcast ontving de voormalige first lady mensen die haar inspireren. Naar verluidt wilden ze die afleveringen via meerdere kanalen verspreiden.

Een toekomstige deal zou tientallen miljoenen dollars waard zijn en ‘een van de meest lucratieve’ in de branche. De precieze reden van het vertrek bij Spotify blijft onduidelijk. De oorspronkelijk Zweedse muziekstreamingdienst zou in ieder geval geen partij meer zijn om het contract te hernieuwen. Behalve Amazon wordt ook Iheartmedia genoemd als mogelijke partner.

Spotify in woelig water

Spotify doorzwom de afgelopen maanden woelige watertjes. De enorm populaire podcast van Joe Rogan kwam onder vuur te liggen vanwege misinformatie over covid-19. Neil Young haalde uit protest zijn muziek van Spotify en Joni Mitchell trad hem daarin bij. In een uitgelekte speech zei ceo Daniel Ek dat Spotify geen creatieve controle heeft of wil hebben over de inhoud van Joe Rogans podcast. Het is niet bekend of de controverse rond Joe Rogan iets te maken heeft met het vertrek van de Obama’s.