Acteur Johnny Depp heeft woensdag zijn getuigenis hernomen tijdens de rechtszaak die hij aanspande tegen zijn ex-vrouw Amber Heard.

Johnny Depp werd dinsdagavond al enkele uren verhoord door zijn advocate in de zaak wegens smaad die hij heeft aangespannen tegen zijn ex-vrouw Amber Heard, en waarbij hij een schadevergoeding van 50 miljoen dollar eist. Toen vertelde hij dat hij Heard ‘nooit heeft geslagen’, en dat het een ‘complete schok’ was toen hij hoorde van de ‘gruwelijke en verontrustende’ beschuldigingen die zijn ex-vrouw had geuit.

Ook woensdag bleef hij ontkennen dat hij geweld had gebruikt, en vertelde hij in detail over hun ruzies. ‘Ze omschreef me als een idioot. Dat escaleerde telkens in ruzie. In het begin verdedig je jezelf nog. Maar als dat telkens escaleert… Ik kon er geen woord tussen krijgen. Het was een spervuur, een eindeloze stroom beledigingen. Ik had het moeilijk om daar mee om te gaan. Ik mocht geen eigen stem hebben.’

Dat resulteerde volgens Depp in een depressie. ‘Sommige mensen zoeken nu eenmaal naar de zwakheden en gevoeligheden in andere mensen. En als je hen je leven hebt verteld – zoals dat gebeurt in relaties – werd dat munitie voor haar. Mevrouw Heard gebruikte bij zulke ruzies alles wat ik haar ooit verteld had. Over mijn kinderen... dat was onnodig. Er werden veel grenzen overschreden, tot je ze zelfs niet meer zag. Mijn enige ambitie in het leven was om een geweldige vader voor mijn kinderen te zijn. Daar maakte ze regelmatig misbruik van, ze vertelde me regelmatig wat voor een slechte vader ik was.’

Geweld

‘Bij zoveel haat en woede wist ik zeker dat het zou escaleren tot geweld. En dat gebeurde ook heel vaak’, aldus Depp. ‘In haar frustratie en woede haalde ze uit. Dat kon beginnen met een slag, met een duw, met het gooien van een afstandsbediening naar mijn hoofd, of met een glas wijn in mijn gezicht. Telkens als het escaleerde, greep ik terug naar wat ik geleerd had als kind: mij verwijderen van de situatie, zodat het niet verder kon gaan. Ik sloot me bijvoorbeeld op in de badkamer. Op plaatsen waar zij niet kon komen. Dat gebeurde constant.’

Bij een ruzie in Australië, waar Depp Pirates of the Carribean 5 opnam, moest Depp medische verzorging krijgen nadat Heard een fles vodka naar hem had gegooid die op zijn hand was gebotst. ‘Toen ik naar beneden keek, zag ik dat het topje van mijn vinger geraakt was. Ik zag mijn bot eruit steken, uit de binnenkant van mijn vinger. Het bloed stroomde eruit.’

Depp toonde ook een foto van hem op de spoedafdeling voor verzorging van zijn vinger. ‘Ik zie nu ook een detail dat ik vergeten was: mevrouw Heard had mijn sigaret uit een asbak genomen, en die op mijn gezicht uitgedrukt. Dat zie ik nu.’

‘Wilde niet falen’

Waarom bleef hij dan bij Heard? ‘Dat is een heel ingewikkeld antwoord’, aldus Depp. ‘Het heeft ongetwijfeld te maken met mijn vader, die stoïcijns bleef toen mijn moeder hem sloeg. Het heeft ongetwijfeld te maken met het feit dat ik veertien jaar lang een geweldige relatie had met Vanessa (Paradis, red.), de moeder van mijn kinderen. En ik wilde niet falen. Ik dacht dat ik haar kon helpen, want dat was niet de Amber Heard die ik het eerste anderhalf jaar van onze relatie had gekend. En omdat ik niemand wilde kwetsen – vooral mevrouw Heard. Ik wilde haar hart niet breken.’

Daarop vertelde Depp over de zelfmoordpoging die zijn moeder ondernam nadat zijn vader haar had verlaten. ‘Mevrouw Heard had al verschillende malen gesproken over zelfmoord, dus dat werd ook een factor. Toen ik soms wegging, hield ze me schreeuwend en huilend tegen aan de lift: “Ik kan niet zonder jou leven”.’

