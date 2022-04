Ajax-coach Erik ten Hag officieel voorgesteld bij Manchester United

Het hing al even in de lucht, maar nu is het ook officieel: Erik ten Hag –?tot op heden trainer bij het Nederlandse Ajax – gaat volgend seizoen bij Manchester United aan de slag. De Nederlander tekent er een contract tot 2025, met de optie op nog een jaar extra.

John Murtough, directeur voetbalzaken van Manchester United reageerde op de website van de club op de komst van de Nederlander. ‘Erik ten Hag heeft zich in de afgelopen vier jaar bij Ajax bewezen als een van de meest opwindende en succesvolle coaches in Europa, die bekend staat om het attractieve, aanvallende voetbal van zijn team en zijn inzet voor de jeugd. In onze gesprekken met Erik in de aanloop naar deze benoeming waren we diep onder de indruk van zijn langetermijnvisie om Manchester United terug te brengen op het niveau waarop we willen concurreren en van zijn gedrevenheid en vastberadenheid om dat te bereiken. We wensen Erik veel succes bij zijn inspanningen om het seizoen bij Ajax succesvol af te sluiten en kijken ernaar uit om hem deze zomer bij Manchester United te verwelkomen.’

‘Grote eer’

Ook Erik ten Hag zelf reageerde: ‘Het is een grote eer om benoemd te worden tot manager van Manchester United en ik ben enorm enthousiast over de uitdaging die voor me ligt. Ik ken de geschiedenis van deze geweldige club en de passie van de fans, en ik ben absoluut vastbesloten om een team te ontwikkelen dat in staat is het succes te leveren dat het verdient. Het zal moeilijk zijn om Ajax te verlaten na deze ongelooflijke jaren, en ik kan onze fans verzekeren van mijn volledige inzet en focus om dit seizoen tot een succesvol einde te brengen voordat ik naar Manchester United verhuis.’

Wie Ten Hag opvolgt bij Ajax, is nog niet duidelijk, maar daar valt de naam van Alfred Schreuder, de huidige coach van Club Brugge als een mogelijkheid.

