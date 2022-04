Jurylid stapt op na onthulling Rudy Giuliani in The masked singer: ‘Ik ben er klaar mee’

In de Verenigde Staten is woensdagavond de aflevering uitgezonden van The masked singer, waarbij onthuld werd dat Rudy Giuliani verborgen zat in het pak van ‘Jack in the box’. Op beelden is te zien hoe jurylid en komiek Ken Jeong verbijsterd opstapt.

Bij de start van het nieuwe seizoen van de Amerikaanse editie van The masked singer was al uitgelekt dat een deelname van Rudy Giuliani tot consternatie op de set had geleid. Juryleden Ken Jeong en Robin Thicke zouden uit protest het podium hebben verlaten. Daar zijn nu beelden van. De bewuste aflevering verscheen woensdagavond bij Fox op de Amerikaanse antenne.

De geruchten vooraf blijken echter niet helemaal samen te vallen met de uiteindelijke beelden. Zo is te zien dat zanger Robin Thicke, bekend van de hit ‘Blurred lines’, verbaasd is over zijn deelname, maar zich verder sportief lijkt te willen opstellen. Dat is wel anders bij komiek Ken Jeong, bekend van onder meer de sitcom Community. Hij kijkt verbijsterd toe bij de onthulling. Wanneer Giuliani opnieuw aan het zingen slaat, hoor je Jeong zeggen: ‘I’m done’. Ik ben er klaar mee. En hij verdwijnt in de coulissen.

Watching @kenjeong with the BIGGEST sourpuss on his face while seeing Rudy Giuliani on the masked singer is one of the best moments in cable TV history. pic.twitter.com/i1BEJ1C9ED — Brendon Leslie (@BrendonLeslie) April 21, 2022

Op de tonen van ‘Bad to the bone’ van George Thorogood & The Destroyers – ‘I’m here to tell ya honey, that I’m bad to the bone’ – geeft Giuliani nog een laatste keer van jetje. De andere twee juryleden, zangeres Nicole Scherzinger en Playboymodel Jenny McCarthy, dansen enthousiast mee en juichen Giuliani toe. Thicke blijft buiten beeld. Mogelijk is hij zijn collega Jeong gevolgd, maar dat valt niet op te maken uit de beelden.

Het is ook niet duidelijk of Pussycat Doll-zangeres Nicole Scherzinger bekend is met de voormalige burgemeester van New York en advocaat van Donald Trump. ‘Is dat Robert Duvall?’, vroeg ze aan haar collega’s in de jury vlak nadat het masker afging. De naam van de The godfather-acteur was eerder al gevallen als mogelijkheid. ‘Nee, dat is … niet Robert Duvall’, antwoordde Jeong verbouwereerd.

Giuliani had naar eigen zeggen meegedaan aan het populaire entertainmentprogramma om zijn kleindochter te laten zien ‘dat je alles moet proberen in het leven, ook de dingen die op het eerste gezicht niets voor jou lijken te zijn.’

Kiesfraude

De voormalige politicus kwam de afgelopen jaren in een slecht daglicht te staan als advocaat van voormalig president Donald Trump. Hij herhaalde de ongefundeerde claims dat er grootschalige kiesfraude gepleegd zou zijn bij de presidentsverkiezingen in 2020. Voor de rechtbank haalde hij telkens opnieuw bakzeil. De tuchtcommissie van een hof van beroep in New York heeft Giuliani inmiddels geschorst als advocaat. Daardoor mag hij niet meer pleiten in de staat New York.

Daarna kwam hij opnieuw in de problemen bij de opnames van de nieuwe Borat-film. In een sinistere scène leek hij avances te maken op de fictieve dochter van Borat bij een interview op zijn hotelkamer. De advocaat zou er tijdens het presidentschap van Trump ook schimmige relaties op nagehouden hebben in Oekraïne.

Van Sarah Palin tot Conner Rousseau

In 2020 kwam er ook al eens een omstreden politiek konijn uit de hoed. Toen bleek de Republikeinse politica Sarah Palin een van de deelnemers te zijn. De voormalige gouverneur van Alaska en kandidaat-vicepresident liet zich opmerken als twerkende en rappende Beer.

In eigen land verbaasde Vooruit-voorzitter Conner Rousseau vriend en vijand als konijn in The masked singer. Hij trad in de voetsporen van Oostends burgemeester Bart Tommelein, die meedeed aan het eerste seizoen van de Belgische editie. ‘Ik ben een jonge gast en er is meer in het leven dan enkel politiek’, zei Rousseau over zijn deelname.