Maximumboete in zaak van fatale schot op set van ‘Rust’

Het productiehuis achter de film Rust kreeg de hoogst mogelijke boete voor de gebrekkige veiligheidsvoorzieningen op de set van die film. Tijdens de opnames van de western had acteur en producent Alec Baldwin de chef fotografie ­Halyna Hutchins doodgeschoten met een pistool dat bedoeld was als rekwisiet.

Het agentschap dat instaat voor gezondheid en veiligheid in de Amerikaanse staat New Mexico gaf een boete van 139.793 dollar (129.000 euro) aan Rust Movie Productions. Het productiehuis wordt volledig verantwoordelijk gesteld voor het overlijden van Hutchins.

Het agentschap verzamelde getuigenissen waaruit bleek dat de opnameleiders niet of nauwelijks hadden ingegrepen na twee eerdere problemen met pistolen op dezelfde set. Bovendien waren er op dat moment al klachten van crewleden over de onveilige omgang met wapens.

Het verslag onthult hoe assistent-regisseur David Halls, die ook instond voor de veiligheid op de set, een zware revolver had overhandigd aan Baldwin zonder de wapenspecialisten op de set daarover te raadplegen. Er zou nog verder onderzoek lopen naar mogelijke strafrechtelijke vervolging.

Baldwin zelf – die de hoofdrol speelde en als producent betrokken was bij de film – had eerder aangegeven dat hij zich niet schuldig voelde voor het incident. ‘Iemand is verantwoordelijk voor wat er gebeurd is. Ik kan je nu niet zeggen wie dat is. Maar ik weet dat ik het niet ben’, klonk het in december tijdens een interview op ABC.