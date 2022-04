Queen Elizabeth is 96, wij blikken terug op haar leven

De Britse koningin Elizabeth II is donderdag 96 jaar geworden. Dat wordt onder meer gevierd met saluutschoten en een nieuwe foto van de koningin met haar twee witte fellpony’s. Ze zal haar verjaardag doorbrengen in haar buitenverblijf in Sandringham, Norfolk. In de video hierboven blikken we terug op haar leven.

De 96-jarige koningin wordt de laatste maanden nog maar zelden in het openbaar gezien. In maart verhuisde ze definitief van Buckingham Palace naar Windsor Castle, om daar haar taken voort te zetten.

Een barbiepop, gekleed in een ivoorkleurige jurk met een blauwe sjerp, werd uitgebracht ter gelegenheid van de viering van het Platina Jubileum van de koningin dit jaar.

Foto: via REUTERS