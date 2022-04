Sophie Wilmès zet stap opzij als minister na kankerdiagnose van echtgenoot

Sophie Wilmès (MR) stopt zeker tot aan de zomer als minister van Buitenlandse Zaken en als vice-eersteminister om er te zijn voor haar gezin. Bij haar echtgenoot werd een agressieve vorm van hersenkanker vastgesteld. Dat laat ze weten in een persbericht en op sociale media.

MR-politica Sophie Wilmès neemt voorlopig afstand van haar functies als minister van Buitenlandse Zaken en vice-eersteminister. Bij haar echtgenoot werd een agressieve hersenkanker vastgesteld. ‘Deze zware beproeving blijft niet zonder gevolgen voor mijn gezin, en dus ook voor mijn rol binnen de Belgische regering’, klinkt het in een persbericht. De minister stopt al zeker tot de zomer met haar ministeriële functies. Daarna zal het gezin de situatie opnieuw evalueren.

‘De eerste minister zal aan de koning een voorlopige reorganisatie voorstellen van mijn bevoegdheden binnen de uitvoerende macht’, schrijft Wilmès. Het plan is dat haar partijgenoten David Clarinval en Mathieu Michel de bevoegdheden van Wilmès in haar afwezigheid zullen overnemen.

De voormalige premier van België wil er zijn voor haar gezin. ‘Minister zijn vereist discipline, beschikbaarheid en een totale toewijding, waardoor ik niet de hulp en troost zou kunnen bieden die Christopher en onze kinderen in deze moeilijke periode nodig hebben. Ik wil er voor hem zijn, zoals hij er altijd voor ons is geweest en deze strijd met hem en onze kinderen voeren.’

‘C’est une battante’

In een reactie schrijft premier Alexander De Croo dat zijn gedachten ‘bij Sophie, haar man Christopher en hun kinderen zijn’. ‘Het siert Sophie dat zij de uitdrukkelijke keuze maakt om haar man bij te staan en er te zijn voor haar kinderen. Haar keuze draagt mijn grootste respect weg. Op een moeilijk moment als dit ben je in de eerste plaats partner en mama. Ik wens Sophie, Christopher en hun kinderen heel veel moed en kracht toe.’

MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez laat via Twitter weten dat Wilmès kan rekenen op de volledige steun van haar liberale familie. Hij noemt de minister ‘een buitengewone vrouw voor ons land en voor de MR’ en hij looft hun vriendschap. ‘Ik zal eindigen met te zeggen dat de politiek een ruwe wereld kan zijn, maar dat er ook buitengewone ontmoetingen plaatsvinden. Sophie is daar een van, ze kan op oneindig veel vriendschap en steun van mij rekenen.’ ‘C’est une battante (ze is een vechtster, red.)’, zegt hij ook nog. ‘Keep fighting!’