Lukaku gaat met Chelsea ten onder tegen Arsenal, De Bruyne leidt City weer naar koppositie Premier League

Romelu Lukaku stond woensdagavond voor het eerst in twee maanden nog eens in de basis voor een Premier League-wedstrijd bij Chelsea. Zijn optreden tegen Arsenal werd echter geen succes. Kevin De Bruyne verging het met Manchester City een pak beter.

Na een periode met weinig speelminuten –?onder meer door een pijnlijke achillespees – mocht Romelu Lukaku woensdagavond tegen Arsenal nog eens aan een wedstrijd starten van Chelsea-coach Tuchel.

Tuchel had voor de wedstrijd al aangegeven dat Lukaku waarschijnlijk geen 90 minuten zou aankunnen. ‘Maar Romelu kan ook alles geven in de eerste 60 minuten’, zei hij. En na een uur werd Lukaku inderdaad naar de kant gehaald. Het stond toen 2-3 voor Arsenal. Veel applaus kreeg de Rode Duivel niet want hij had een vrij anonieme partij gespeeld. Zo had hij amper 22 keer de bal geraakt en scoren was opnieuw niet gelukt. Het is intussen alweer een maand geleden dat Lukaku nog eens scoorde, van 19 maart tegen Middlesbrough in de FA Cup. In de Premier League dateert zijn laatste goal van 29 december.

Chelsea ging uiteindelijk met 2-4 onderuit tegen Arsenal en blijft zo steken op 62 punten, goed voor de voorlopig derde plaats in de Premier League. De Gunners komen naast Tottenham op plek vier, met 57 punten.

De Bruyne dirigeert Manchester City naar koppositie

Kevin De Bruyne verging het een pak beter. Hij liet met Manchester City geen steek vallen in de spannende strijd om de titel in de Premier League. De troepen van Pep Guardiola wonnen met 3-0 van Brighton, dat het zonder de zieke Leandro Trossard moest doen.

De Bruyne lag met een geweldige run vanop zijn eigen helft aan de basis van de 1-0 van Rihad Mahrez. Phil Foden verdubbelde na ruim een uur de score, waarna Bernardo Silva er op aangeven van De Bruyne 3-0 van maakte. Goed voor drie extra punten voor Man City, dat nu 77 punten telt met nog zes wedstrijden te spelen. Liverpool telt er 76.

Leicester-Belgen slikken gelijkmaker in 93e minuut

Leicester, met Youri Tielemans en Timothy Castagne in de basis, speelde 1-1 gelijk tegen Everton. Het had nochtans een vliegende start genomen en na vijf minuten stond het al 1-0 voor. Het duurde tot de 93ste minuut voor Richarlison kon gelijkmaken. Door dat gelijkspel blijft Leicester negende met 41 punten. Everton blijft in de gevarenzone op de 17de plaats met 29 punten, vier meer dan de eerste degradatieplaats.

Newcastle won met 1-0 tegen Crystal Palace. Christian Benteke moest bij de bezoekers op de bank starten. Voor een eerste goal was het wachten tot de 32e minuut, wanneer Almiron kon scoren na een assist van Bruno Guimaraes.

Crystal Palace drukte daarna door maar scoren lukte niet voor de Londenaren. Newcastle komt door de zege op de 11e plaats met 40 punten, Palace staat 14de met 37 stuks.