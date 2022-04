De ochtend na het langverwachte debat tussen de presidentskandidaten Emmanuel Macron en Marine Le Pen maken de Franse kranten het bilan op. Huidig president Macron kwam inhoudelijk sterk uit de hoek, maar zijn arrogantie schiet bij sommige analisten in het verkeerde keelgat.

‘Een duidelijke winnaar leverde dit debat niet op’, schrijft De Standaard over de confrontatie tussen de twee Franse presidentskandidaten. Daar is de Franse krant Le Monde het alvast niet mee eens. ‘Als een boa constrictor leek Emmanuel Macron zich beetje bij beetje rond zijn tegenstander te wikkelen, tot ze langzaam stikte’, schrijft de krant in een analyse. Emmanuel Macron zou een voor een de argumenten van Le Pen ondermijnen en zelfs moeite hebben gehad om niet overmoedig uit de hoek te komen.

Anderen zagen daar dan weer de typische arrogantie van Macron in. Verschillende media halen het professorstoontje van Macron aan. ‘Over alles toonde hij zich zelfvoldaan: werkloosheid, ziekenhuizen, energie, veiligheid, immigratie’, schrijft commentator Maxime Tandonnet bij Le Figaro. Hij gaf wel toe dat de Franse president uitblonk in dossierkennis en zo de overhand hield tegenover de kandidate van Rassemblement National. Daarover lijken alle kranten het eens: hoewel Le Pen niet roemloos ten onder ging zoals in 2017, kon ze Macron zelden de loef afsteken.

Zo maakt Le Parisien een analyse van Le Pens belangrijkste issue: de koopkracht. Volgens de Parijse krant wist ze zelfs daar het debat niet naar haar hand te zetten. Le Pen somde haar argumenten en plannen op, om ze vervolgens een voor een onderuit gehaald te zien worden door Macron.

Tandonnet van Le Figaro merkt wel op dat de uiterst rechtse kandidate, ondanks haar gebrekkige dossierkennis, empathischer overkwam dan Macron. Ze scheen volgens hem ‘oprechter’ en ‘dichter bij het volk’ dan haar tegenstrever. Zo haalt hij een grapje aan van Le Pen, waarbij ze Macron ervan beschuldigde de Franse kunst vol te planten met windmolens, ‘behalve in Le Touquet’, de favoriete badplaats van Parijzenaars waar het echtpaar Macron ook een huis bezit.

Hoffelijk en gedisciplineerd

Het was een zeldzaam persoonlijke uithaal in dit debat. In de commentaren valt overal het woord ‘hoffelijk’. Waar de confrontatie in 2017 nog erg bitsig verliep en op de persoon werd gespeeld, gingen de kandidaten elkaar deze keer vooral met inhoudelijke argumenten te lijf. ‘Projet contre projet’, klinkt dat dan. La voix du nord omschrijft het als een ‘gedisciplineerd debat’. Mediapart merkt op dat Macron het woord ‘extreemrechts’ niet een keer in de mond heeft genomen. Hij behandelde Le Pen als enig andere tegenstander. Pas op het einde liet hij vallen dat hij streed ‘tegen haar partij en haar geschiedenis’, maar tegelijk voegde hij eraan toe dat hij haar respecteerde.

Toch een puntje van kritiek: volgens Le Figaro lieten de kandidaten zich te fel gaan in technische details. De kijker werd overspoeld door de minutiae van hun programmapunten, waardoor hun tegengestelde visies op de wereld niet voldoende uit de verf kwamen. Alexandre Devecchio, chef Opinie van Le Figaro, liet zich redelijk hyperbolisch uit: ‘Ik was vanavond getuige van de dood van de politiek’, zei hij.