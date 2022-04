Weerbericht | Stilaan meer wolken

Donderdag is het eerst overal zonnig. In de loop van de namiddag verschijnen er hoofdzakelijk over het oosten wolken, maar blijft het naar het westen toe nog overwegend zonnig. We halen maxima van 13 à 14 graden in de Hoge Venen, rond 16 graden aan de kust en tussen 17 en 19 graden in Laag­-België. Aan zee wordt de matige noordoostenwind in de loop van de dag vrij krachtig uit noordnoordoost met pieken tot 55 km/u. Dat meldt het KMI.

Donderdagavond en -nacht wisselen bewolkte perioden soms af met opklaringen. Het blijft vrijwel overal droog met minima van 1 graad in de Hoge Venen tot 9 à 10 graden in het westen. In sommige Ardense valleien is lokaal nog lichte vorst nodig.

Vrijdag blijft het aangenaam zacht. Het wordt wisselend tot soms zwaarbewolkt en het blijft grotendeels droog al is wat lokaal gedruppel niet uitgesloten. De maxima schommelen tussen 14 en 18 graden.

Zaterdag neemt de bewolking in de loop van de dag toe vanaf het zuiden en vergroot ook de kans op een bui. Het wordt zeer zacht met maxima van 15 tot 20 graden of lokaal nog wat meer.

Zondag is er doorgaans veel bewolking met perioden van regen of buien. Het wordt wat frisser met maxima van 11 tot 16 graden. Maandag blijft het wisselend tot soms zwaarbewolkt met kans op enkele buien. Het wordt vrij fris met maxima van 10 tot 15 graden.