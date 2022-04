De slag om de Azovstal-fabriek in Marioepol is uitgegroeid tot een propagandaoorlog. De heroïsche Oekraïense strijders die er zitten, zullen nooit buigen voor de brute, mee­dogenloze Russen. Maar wat met de kinderen die ook in de fabriek zouden zijn?

Het klinkt cynisch, maar de kans is groot dat in de filmstudio’s van Hollywood en op de hoofdkwartieren van Netflix en co. al plannen worden gesmeed voor de verfilming van de slag om Marioepol. De aan ...