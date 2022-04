Florian Sénéchal werd bekogeld met urine tijdens Parijs-Roubaix

Florian Sénéchal (Quick-Step Alpha Vinyl), die afgelopen zondag naar een 13de plek in Parijs-Roubaix reed, zegt dat een toeschouwer tijdens de wedstrijd urine op hem gooide. ‘We zijn gedegouteerd’, klinkt het bij zijn ploeg.

Sénéchal was mee met de groep der favorieten, maar kwam op Mons-en-Pévèle zwaar ten val. De Fransman kroop wel opnieuw op zijn fiets, maar de droom om de Helleklassieker te winnen was weg. Om de teleurstelling nog groter te maken, werd hij later besmeurd met urine.

‘Ik was samen met Alexander Kristoff op de kasseistrook van Cysoing naar Bourghelles aan het rijden, toen ik iets op mijn arm voelde spetteren’, aldus Sénéchal bij La Voix du Nord. ‘Ik dacht dat het bier was, maar al snel begon het te stinken het naar urine. Ik was volledig gedemoraliseerd. Ik begrijp niet waarom mensen zoiets doen. Ik ben dan ook woedend op de toeschouwer die de beker gooide.’

In een reactie aan VeloNews liet Quick-Step Alpha Vinyl weten ‘gedegouteerd’ te zijn over het voorval. ‘We zijn natuurlijk gedegouteerd dat er urine over Florian werd gegooid. We vinden het fantastisch dat er opnieuw toeschouwers bij wedstrijden aanwezig zijn en dat ze ervan genieten, maar we vragen hen om respect te tonen voor de atleten die eraan deelnemen.’

Ook Sénéchals partner Margaux was er niet goed van. ‘Ik heb slecht geslapen’, schrijft ze in een uitgebreid bericht op Instagam. ‘Mijn ogen branden van de korte nacht en een gevoel dat me zelden drijft: haat… Het moeilijkste voor mij, en jij (de toeschouwer in kwestie, red.) moet dit horen, is dat jij op een vakantiedag in een beker met warm bier urineerde en deze in zijn (Sénéchal, red.) gezicht gooide. En dat nadat hij de moed had gevonden om recht te kruipen (na zijn val, red.) nadat zijn grootste droom in rook was opgegaan. Tijdens het tennis moet je stil zijn bij een opslag, bij de F1 geraak je niet in de paddock… Hier krijg je gratis en voor niets toegang tot de wedstrijd, de teambussen en hun lege drinkbussen. Die jij waarschijnlijk uit kinderhanden steelt.’