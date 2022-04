Rusland test ‘krachtigste raket ter wereld’: ‘Stof tot nadenken voor wie ons bedreigt’

Rusland heeft een intercontinentale ballistische raket getest. Dat maakte president Poetin woensdag bekend op de Russische televisie.

Poetin zei dat het wapen, dat Sarmat heet, is gelanceerd vanuit ­Plesetsk, in het noordwesten van het land. Het zou doelen hebben geraakt op het schiereiland Kamtsjatka in het oosten van Rusland, meer dan 5.000 kilometer verder. De VS waren vooraf op de hoogte gesteld van de testlancering.

Poetin zei dat de Sarmat-raket iedereen die Rusland bedreigt, tot nadenken moet stemmen. Volgens hem kan geen enkel raket­afweersysteem de ballistische ­raket traceren.

‘Het wapen kent geen gelijke in de wereld en het zal niet lang duren voordat het er komt’, aldus de president. ‘Sarmat is de krachtigste raket ter wereld met het grootste bereik’, aldus het ministerie van ­Defensie.

Rusland heeft het Sarmat-wapensysteem, dat al jaren in ontwikkeling is, eerder getest.

De Sarmat (Navo-codenaam: SS-X-30 Satan 2) zou een reikwijdte van 18.000 kilometer hebben. Daarmee zou Rusland boven de noord- en de zuidpool over de hele wereld doelwitten kunnen aanvallen.

Routinetest

Volgens de Verenigde Staten kan de ballistische raket zeker tien kernkoppen vervoeren. Maar het Pentagon noemt de test geen bedreiging voor de VS en hun bondgenoten. Het ging om een ‘routinetest’, zegt woordvoerder John Kirby van het Amerikaanse ministerie van Defensie.

Het wapen maakt deel uit van een reeks raketten die in 2018 door Poetin als ‘onoverwinnelijk’ werden voorgesteld. Daartoe behoren ook de hypersonische raketten Kinzjal en Avangard.