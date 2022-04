Oligarch Tinkov haalt uit naar Rusland: ‘absurd conflict’ van een ‘kloteleger’

Oleg Tinkov, een van de bekendste Russische oligarchen tegen wie internationale sancties zijn uitgevaardigd, heeft woensdag op Instagram vernietigend uitgehaald naar zijn land omdat het Oekraïne is binnengevallen.

Het is niet de eerste keer dat een Russische oligarch de oorlog publiek veroordeelt, maar de toon van Tinkov op Instagram was bijzonder scherp. ‘Ik zie niets goeds aan deze absurde oorlog. Onschuldige mensen sterven’, zei de oprichter van de Russische bank Tinkoff en voormalig eigenaar van het WorldTour-team Tinkoff-Saxo, met onder meer toppers als Peter Sagan en Alberto Contador als renners.

‘Als ze wakker worden van hun kater, zien de generaals dat ze een kloteleger hebben. (...) 90 procent van de Russen is tegen deze oorlog’, stelde de oligarch nog. Ook naar het Kremlin sneerde hij: ‘Hoe kan een leger goed zijn, als al het andere in het land shit is en doordrongen is van nepotisme, hielenlikkerij en onderdanigheid?’ Aan het Westen vroeg de 54-jarige zakenman, in het Engels, om Poetin een duidelijke exit te geven ‘zodat hij geen gezichtsverlies lijdt en de massamoorden kan stoppen’. De post kreeg ondertussen al zo’n 120.000 likes.

Tinkov, die in 2006 de online bank Tinkoff oprichtte, waar hij tot 2020 voorzitter was, woont al een tijd niet meer in Rusland. Ook hij werd geviseerd door westerse sancties. Volgens hem zijn Russische hooggeplaatsten ‘in shock’ omdat zij en hun kinderen niet langer hun zomervakanties aan de Middellandse Zee kunnen doorbrengen. ‘Zakenmannen proberen te redden wat er te redden valt van hun eigendommen’, zegt Tinkov.

De zakenman neemt een risico met de boude uitspraken: door de nieuwe mediawet in Rusland, die zelfs verbiedt om naar de situatie in Oekraïne te verwijzen met het woord ‘oorlog’, riskeert iedereen die tegen de officiële narratief van het Kremlin ingaat tot 15 jaar cel voor het verspreiden van ‘fakenieuws’.