De Standaard is nieuwsgierig hoe het mensen vergaat die ingaan op de “challenge” van Cathy Macharis om een maand lang de wagen op stal te laten.

Botst u in het begin op veel praktische problemen? Herontdekt u uw buurt? Voelt u zich ’s avonds minder gestresseerd? Houdt u op het einde van de week meer over? Als u bereid bent uw bevindingen bij te houden, laat het ons weten en we contacteren u graag.

Mailen naar: peter.vantyghem@standaard.be