Nog geen beslissing over lentebooster 80-plussers

De ministers van Volksgezondheid hebben woensdag nog geen beslissing genomen over de lentebooster voor 80-plussers en bewoners in woonzorgcentra tegen het coronavirus. Dat werd vernomen na afloop van de interministeriële conferentie, die zich daarover moest buigen.

Vorige week nog bleek Dirk Ramaekers, het hoofd van de taskforce Vaccinaties, ervoor gewonnen om 80-plussers snel een vierde prik te laten toedienen. Dat zou voor de zomer kunnen gebeuren. Voor andere risicogroepen zou dan na de zomer een uitnodiging kunnen volgen. Wie daarvoor in aanmerking komt, hangt volgens de professor af van de evolutie van de cijfers, maar wellicht zullen dat minstens de 65-plussers en de mensen met onderliggende aandoeningen zijn.

Het punt stond woensdagmorgen op de agenda van de ministers van Volksgezondheid, maar een beslissing viel er nog niet, zo werd achteraf in de omgeving van de IMC vernomen. Elders luidt het dat er geen wetenschappelijke consensus bestaat over de opportuniteit om deze extra booster in de huidige context toe te dienen, wanneer het koude seizoen op zijn einde loopt en er geen nieuwe variant is opgedoken.