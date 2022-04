Flink boven de vraagprijs gaan en er nog naast grijpen, een huis dat al verkocht is nog voor je het bezocht hebt. Dan toch kiezen voor renovatie, maar de facturen de hoogte in zien schieten door woekerprijzen. Of wekenlang in het stof zitten, omdat de materialen op zich laten wachten. Klinkt het bekend? Voor heel wat jongeren is een huis bezitten een droom geworden.





Wie kan nog een huis betalen? Onze gasten Lotte Van Den Heuvel, Katrien Cambré en David Braeckman getuigen over hun zoektocht naar een dak boven het hoofd. Vastgoedeconoom bij bouwpromotor Matexi, Roel Helgers, geeft duiding bij de hoge prijzen en de krapte op de huizenmarkt.

