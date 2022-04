In de match tussen Liverpool en Manchester United klonk er in de zevende minuut applaus en gezang voor het overleden zoontje van Cristiano Ronaldo.

Een dag voor de wedstrijd maakte Cristiano Ronaldo bekend dat hij een zoon verloren was bij de geboorte van een tweeling. De voetballer was dan ook niet aanwezig op de wedstrijd van zijn club Manchester United op het veld van Liverpool. Tijdens de Engelse competitiematch was voetbal even bijzaak in minuut 7, het rugnummer van Ronaldo.