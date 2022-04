Voormalig toptennisster Maria Sharapova verwacht eerste kindje

Voormalig tennisvedette Maria Sharapova is in verwachting van haar eerste kindje. De Russin bevestigde het blije nieuws dinsdag, op haar 35ste verjaardag, in een bericht op Instagram.

‘Nieuwe tijden om te koesteren! Verjaardagstaart eten voor twee is altijd mijn specialiteit geweest’, schrijft Maria Sharapova bij een foto waarop ze met haar blote buik poseert op het strand. Sharapova is sinds december 2020 verloofd met de Britse zakenman Alexander Gilkes.

De voormalige nummer 1 van de wereld stopte in februari 2020 met tennis. Ze won in haar lange carrière 36 titels, waaronder vijf grandslamtoernooien. Sharapova behoort tot het selecte clubje van tien vrouwen die de ‘career grand slam’ binnenhaalden, de vier grand slams. Ze won Wimbledon in 2004 toen ze amper 17 jaar was. Daarna volgden de US Open (2006), de Australian Open (2008) en Roland Garros (2012 en 2014).