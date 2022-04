Amerikaans ministerie van Justitie verzet zich tegen opheffen annulatie mondmaskerplicht

Nadat de mondmaskerplicht op het openbaar vervoer maandag onwettig verklaard werd door een federale rechter in Texas, gaat het Department of Justice in beroep.

‘Het ministerie van Justitie en de Centers for Disease Control and Prevention (CDC) gaan niet akkoord met de beslissing van de rechter en zullen in beroep gaan tegen de uitspraak’, staat in een persbericht van het Amerikaanse Department of Justice. te ‘De mondmaskerplicht op het openbaar vervoer maakt deel uit van het mandaat dat de gezondheidsdienst CDC kreeg van het Congres om de volksgezondheid te beschermen.’

Het ministerie wil wel eerst het rapport van de CDC afwachten alvorens concrete stappen te nemen. Voor de mondmaskerplicht geschrapt werd, was de nationale gezondheidsdienst bezig met een algemene evaluatie van de toestand van de volksgezondheid in het land. De verplichting werd daardoor geruisloos verlengd tot 3 mei. Tot federale rechter Kathryn Kimball Mizelle tussenkwam.

Het ministerie vraagt voorlopig niet om het vonnis van de rechter in Florida op te schorten. Volgens NBC News moeten reizigers in afwachting geen mondmasker meer dragen op het openbaar vervoer.

Verwarring

Toen de mondmaskerplicht eerder deze maand verlengd werd, was een masker verplicht op alle vormen van openbaar vervoer. Toch kondigden verschillende Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen en openbare instanties aan, dat maskers optioneel waren. De CDC en het Witte Huis bleven het masker wel aanbevelen.

De Amerikaanse luchtvaartindustrie, die al langer aandringen op een afschaffing van de maatregel, schrapten de mondmaskerplicht meteen op binnenlandse en sommige buitenlandse vluchten.

Vooral over buitenlandse vluchten naar Amerikaanse bestemmingen bestaat nog steeds verwarring. Brussels Airport houdt voorlopig vast aan een mondmaskerplicht vanaf 6 jaar aan boord van alle vluchten, zei woordvoerster Ihsane Chioua Lekhli eerder aan De Standaard. ‘De regels kunnen wel per luchtvaartmaatschappij variëren’, benadrukt ze.