‘Wimbledon gaat Russische en Wit-Russische spelers bannen’

Er zullen op Wimbledon geen Russische of Wit-Russische tennissers welkom zijn. Dat berichten verschillende media woensdag.

Wimbledon is het derde grandslamtoernooi van het jaar en vindt plaats van 27 juni tot 10 juli. De organisatie van het beroemde grastoernooi op de All England Club nabij Londen bevestigde het nieuws nog niet. Als dat toch gebeurt, wordt Wimbledon het eerste tennistoernooi dat spelers bant vanwege de Russische inval in Oekraïne. Vandaag mogen Russen en Wit-Russen deelnemen aan toernooien onder een neutrale status.

Onder meer de nummer twee bij de mannen, de Rus Daniil Medvedev, en tweevoudig Australian Open-kampioene Victoria Azarenka (een Wit-Russische) dreigen Wimbledon dus te missen.