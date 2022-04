Filipijnse ambassadeur in China overleden tijdens quarantaine

De Filipijnse ambassadeur in China is overleden terwijl hij in covid-quarantaine zat. Dat meldt persagentschap AP. Een officiële doodsoorzaak werd evenwel niet meegegeven.

Jose Santiago ‘Chito’ Sta. Romana, sinds 2016 ambassadeur voor de Filipijnen in China, is op 74-jarige leeftijd overleden, zo heeft het Filipijnse ministerie van Buitenlandse Zaken dinsdag aangekondigd. Volgens Filipijnse media zou de man maandag overleden zijn in een quarantainehotel in Huangshan, in het zuiden van de provincie Anhui. Daar zat de man een 21-daagse quarantaine uit nadat hij op 3 april een ontmoeting had bijgewoond tussen de Chinese en Filipijnse ministers van Buitenlandse Zaken.

Het is evenwel niet duidelijk of de man gestorven is aan covid-19 of laattijdige medische hulp. Een officiële doodsoorzaak werd niet meegedeeld. Volgens persagentschap AP moest Sta. Romana een quarantaine uitzitten omdat hij samen met de Filipijnse minister had gereisd. Wang Wenbin, woordvoerder van het Chinees ministerie van Buitenlandse Zaken, heeft het in een afscheidsboodschap over ‘een ziekte’.

Wel duidelijk is dat ook in die regio het aantal besmettingen met de omikronvariant boomt, net zoals in het nabijgelegen Shanghai, het epicentrum van de huidige uitbraak. Strenge lockdowns bieden weinig tot geen soelaas, en het protest tegen de harde aanpak zwelt aan. Hoewel miljoenenstad Shanghai vandaag geen nieuwe covid-overlijdens meldt – in tegenstelling tot zeven gisteren – en in enkele fabrieken opnieuw aan het werk kon worden gegaan, waarschuwen Chinese experts dat de strijd nog niet gestreden is. Nog steeds mogen 16,3 miljoen inwoners hun woning niet verlaten.

‘We moeten ons mentaal voorbereiden op een lange strijd tegen covid, maar ook het vertrouwen behouden dat we zullen winnen’, zei Wu Zunyou, hoofd epidemiologie van het Chinese Centrum voor Ziekte­bestrijding, dinsdag op een persconferentie in Peking. ‘Tegelijkertijd mogen we ons niet laten verblinden door al te positieve vooruitzichten.’

‘Belangrijke bijdragen geleverd’

Zowel Chinese als Filipijnse bronnen betreuren intussen het heengaan van Sta. Romana. Huang Xilian, de Chinese ambassadeur in Manilla, stelt dat hij een ‘onbetwistbare bijdrage heeft geleverd’ aan de ontwikkeling van de betrekkingen tussen de twee landen. ‘Ambassadeur Chito heeft het grootste deel van zijn leven besteed aan het begrijpen, en de wereld en de Filipijnen helpen begrijpen van China’.

Sta. Romana werkte eerder als journalist voor hij het ambassadeurschap op zich nam. Hij was in 1971 deel van een kleine groep Filipijnen die China bezocht tijdens de heerschappij van de Filipijnse dictator Ferdinand Marcos en mocht daarna zijn land niet meer binnen, waardoor hij de volgende vijftien jaar in China bleef. In 1989 werd hij correspondent voor ABC News.