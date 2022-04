‘Dit zijn mogelijk onze laatste dagen, onze laatste uren’, zegt een Oekraïense officier vanuit in de belegerde stad Marioepol op Facebook. Hij roept de internationale gemeenschap op om hen te redden. Bekijk zijn videoboodschap hierboven.

‘Voor elk van ons zijn er tien vijanden’, zegt Serhi Volyna van de 36ste brigade, die zich verschanst heeft op de terreinen van de Azovstal-staalfabriek. Volyna ging dinsdag al viraal met een oproep voor hulp, gericht aan onder meer paus Franciscus. ‘In uw leven heeft u vast al veel gezien, maar ik ben er zeker van dat u nog nooit gezien hebt wat in Marioepol gebeurt’, klonk het in die brief. ‘Dit is de hel op aarde.’

Eerste vluchtroute sinds zaterdag

Volgens de Russen verschansen zich momenteel 2.500 Oekraïense soldaten en 400 huurlingen op de terreinen van de staalfabriek. Kiev meldt dat ongeveer 1.000 burgers zich daar bevinden. Moskou heeft de resterende Oekraïense soldaten al herhaaldelijk opgeroepen om zich over te geven. Ook vandaag heeft Rusland een nieuw ultimatum gesteld: tegen 14 uur moeten de Oekraïense strijders zich overgeven.

Inmiddels zou een humanitaire corridor geopend zijn om zowel de strijders en de burgers vanuit de fabriek te evacueren. De evacuatie wordt zo de eerste sinds vorige zaterdag, meldt de Oekraïense vicepremier Irina Veresjtsjoek woensdag op Telegram. De corridor is er enkel voor vrouwen, kinderen en bejaarden en Oekraïne wil vandaag al 6.000 burgers evacueren.

De strategisch belangrijke havenstad werd op 1 maart volledig omsingeld door Russische troepen. De stad en de haven zouden grotendeels in puin gelegd zijn.