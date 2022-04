Tiener sterft na aanrijding met bus vlak bij school

In Hechtel is woensdagochtend kort voor 8 uur een 15-jarig meisje verongelukt. De fietsster werd geraakt door een bus. Volgens de eerste vaststellingen zou het om een dodehoekongeval gaan.

Het vijftienjarige meisje uit Hechtel-Eksel was met de fiets onderweg naar het Don Boscocollege in Hechtel-Eksel, toen het misliep. Ze werd op een rotonde gegrepen door een autobus. De hulpdiensten met een MUG-team gingen ter plaatse, maar het meisje overleed op de plaats van de aanrijding.

De lokale politie Kempenland deed de vaststellingen. Het parket van Limburg stuurde een verkeersdeskundige ter plaatse om de omstandigheden te onderzoeken. De bus kwam vermoedelijk uit de Dorpsstraat gereden en wilde via de rotonde de Coomansstraat inrijden toen daarbij het meisje werd aangereden, maar verder onderzoek zal dat moeten uitwijzen.

Mogelijk was het fietsende meisje in de dode hoek van de bus terechtgekomen. In de betrokken autobus zaten ook kinderen. Er zijn mensen van de dienst slachtofferhulp ingezet om voor de nodige opvang en bijstand te zorgen.