Droog en zonnig met hier en daar een wolk

Woensdag is het droog met hoge bewolking, die geleidelijk afneemt. Na de middag kunnen enkele onschuldige stapelwolken ontstaan. De maxima liggen tussen 12 en 18 graden. De wind waait matig. Dat meldt het KMI.

Woensdagavond en -nacht is het helder tot licht bewolkt. De minima liggen meestal tussen 2 graden in de Hoge Venen en 7 of 8 graden in bepaalde grote steden bij een zwakke tot matige wind uit oost tot noordoost. In sommige Ardense valleien en uit de wind, kan het opnieuw licht vriezen.

Donderdag blijft het droog met eerst volop zonneschijn en later afwisselend stapelwolken en opklaringen. De maxima liggen tussen 13 graden in de Hoge Venen en 18 graden in Laag- België. De wind waait matig.

Vrijdag neemt de bewolking toe. Op de meeste plaatsen blijft het droog, maar vooral in het noorden en het uiterste westen is een spatje regen niet uitgesloten. De maxima liggen tussen 13 en 17 graden. De wind waait matig.

Zaterdag neemt de bewolking toe vanuit het zuiden. Geleidelijk groeit de kans op buien, vooral in de gebieden dichtbij de Franse grens. De maxima liggen tussen 15 en 20 graden. De wind waait meestal matig tot lokaal soms vrij krachtig.

Zondag wordt het wisselend bewolkt met kans op enkele buien. De maxima liggen tussen 9 en 16 graden. De wind waait meestal matig.