Ook Formule 1-piloot Charles Leclerc wordt slachtoffer van horlogediefstal

Een horloge van Zwitsers merk Richard Mille ter waarde van 320.000 dollar werd maandagavond gestolen van de pols van Leclerc. De peperdure horloges blijken al langer een geliefd doelwit voor dieven.

Een avondje in Viareggio in het Italiaanse Toscane met vrienden en zijn trainer, Andrea Ferrari, liep anders dan gedacht voor de Monageske leider in het Formule 1-circuit. Wanneer enkele fans Leclerc herkennen en om een handtekening en foto vragen, wordt het horloge in de drukte van de menigte die zich rond hem had gevormd, van zijn linkerpols gestolen. Dat melden Italiaanse media.

Zijn trainer klaagde het incident later ook op Instagram. De straat waarin de overval gebeurde, is al maanden onverlicht, schrijft Ferrari. ‘We klagen dit al maanden aan’, vervolgt hij, ‘en gisteren werden we bestolen in Via Salvatori. Zal de straatverlichting binnenkort hersteld worden? Ik vraag het voor een vriend’, voegt de trainer er snerend aan toe. De Italiaanse politie zou een onderzoek openen naar aanleiding van de diefstal.

Met een horloge van het Zwitsere merk Richard Mille ter waarde van 320.000 dollar maakten de dieven alvast een mooie buit. Leclerc is trouwens niet het eerste slachtoffer waarbij een horloge van het merk werd gestolen. Brits-Belgische Formule 1-piloot Lando Norris werd afgelopen zomer na het bijwonen van de EK-finale beroofd van een prototype van het merk in de buurt van het Wembley-stadion. Eerder deze maand gingen dieven aan de haal met het Richard Mille-horloge van de Oostendse bouwpromotor Bart Versluys. Ook zijn exemplaar zou zo’n 350.000 euro waard zijn.