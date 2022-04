Boris Johnson excuseert zich weer, maar blijft erbij dat hij niet wist dat hij regels schond

De Britse eerste minister Boris Johnson heeft zich dinsdag voor het Lagerhuis nogmaals geëxcuseerd voor het overtreden van de coronamaatregelen, bijna twee jaar geleden. Hij herhaalde dat hij op dat moment niet besefte dat het om een schending van de regels ging, zo melden de Britse media.

De Londense politie had vorige week bekendgemaakt dat Johnson beboet wordt voor zijn aanwezigheid op feestjes in zijn ambtswoning in juni 2020. Die vonden plaats toen in het Verenigd Koninkrijk strenge lockdownmaatregelen van kracht waren. De Britse eerste minister had voor de tv-camera’s al zijn ‘volledige verontschuldigingen’ aangeboden voor het overtreden van de eigen coronaregels.

Voor het House of Commons erkende Johnson dinsdag dat de mensen beter hadden mogen verwachten van hun eerste minister. Maar hij herhaalde dat hij niet besefte dat de korte bijeenkomst, die plaatsvond op zijn verjaardag, eigenlijk een overtreding vormde. ‘Dat was mijn fout en ik bied daarvoor mijn onvoorwaardelijke verontschuldigen aan’, aldus Johnson, die vervolgens de focus verlegde naar de oorlog in Oekraïne en de hoge energieprijzen.

‘Een grap’

Oppositieleider Keir Starmer, van de partij Labour, deed de excuses van Johnson af als ‘onoprecht’ en ‘een grap’. De mensen hebben hun mening al gevormd en ‘geloven geen woord van wat hij zegt’, zo stelde hij.

Johnson had eerder voor het Lagerhuis nog uitgesloten dat er sprake zou zijn van een overtreding van de coronaregels. Donderdag zou het parlement beslissen of een commissie de verklaringen van Johnson over ‘Partygate’ verder moet onderzoeken. Het opzettelijk misleiden van het parlement wordt beschouwd als een reden voor ontslag.