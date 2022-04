Na bijna acht weken oorlog in alle uithoeken van Oekraïne, richt het Russische leger zich voornamelijk op het offensief in het oosten. In Marioepol zouden nog zo’n 100.000 inwoners zich schuilhouden, maar de barre omstandigheden en niet-aflatende aanvallen op de havenstad maken het bijzonder moeilijk. ‘Eerlijk gezegd? Het gaat niet goed met ons’, getuigt een van hen in bovenstaande video.